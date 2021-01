Roep om Trump af te zetten door Pence en ministers klinkt luider

President Trump is een gewaarschuwd man, in de laatste dagen van zijn presidentschap. Van de Democratische roep woensdag om een tweede impeachment zal Trump niet wakker hebben gelegen. Daarvoor ontbreekt immers tijd - over twee weken is hij president af - en betwijfeld moet worden of zijn aanhangers in het Congres ermee zullen instemmen.

Maar de talloze oproepen sinds woensdag om het 25e Amendement in te zetten, dat de mogelijkheid biedt een president af te zetten, moeten Trump en zijn adviseurs aan het denken hebben gezet. Tot overmaat van ramp meldden diverse media, op basis van welingelichte bronnen, dat diverse ministers en regeringsfunctionarissen al voorzichtig hebben beraadslaagd of dit een optie is om nog erger te voorko..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .