Persoonlijke drama's bij einde Republikeinse heerschappij

Trumps politieke grond viel onder zijn voeten weg toen Republikeinse leiders kozen voor de democratie in plaats van revolutie. Vicepresident Mike Pence en de Republikeinse voorzitter van de Senaat Mitch McConnell namen de belangrijkste beslissing in hun carrière.

Washington

Pal voor de bestorming van het Congres door aanhangers van Trump hield McConnell als voorzitter van de Senaat een emotionele toespraak waarin hij afstand nam van de beweringen van de president. De Senaat was net als het Huis van Afgevaardigden afzonderlijk bijeen om de bezwaren van enkele Republikeinse afgevaardigden en een senator tegen de uitslag van de verkiezingen in Arizona te bespreken. De bezwaren waren een allerlaatste poging om de uitslag van de presidentsverkiezingen alsnog om te buigen in Trumps voordeel.

‘Ik heb 36 jaar in de Senaat gediend’, aldus McConnell, ‘en dit zal de belangrijkste stem zijn die ik ooit heb uitgebracht. Niets wat voor ons ligt, bewijst onwettige daden die ook maar in de buurt ..

