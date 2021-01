Congres bestormd na oproep? van Trump

De Verenigde Staten hebben woensdag een van de zwartste dagen uit de geschiedenis van de democratie meegemaakt. De ‘wilde actie’ die president Trump had aangekondigd, liep na zijn toespraak uit op een bestorming van het Capitool, het gebouw waar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden een gezamenlijke zitting hielden om de verkiezingen te bevestigen. Toekomstig president Joe Biden sprak van een ‘ongeëvenaarde aanval op de democratie, de citadel van vrijheid. De woorden van een president zijn belangrijk. Soms kunnen ze inspireren, in het ergste geval leiden ze tot geweld.'

Washington

‘Laten we naar het Capitool gaan!’, zo had Trump eerder die dag een chaotische toespraak beëindigd, waarin hij de ene na de andere al lang door hertellingen en rechtbanken ontkrachte theorieën herhaalde en uitvergrootte. Tot het laatste moment bleef hij tegen beter vasthouden aan de illusie dat vicepresident Mike Pence ‘een extreme moed’ zou tonen, de uitslag van de verkiezingen zou verwerpen en de resultaten zou terugsturen naar de staten waar er twijfel zou zijn. ‘Dan zullen wij weer president zijn en zijn jullie de gelukkigste mensen’, beweerde hij. Pence bracht later in een verklaring naar buiten dit niet te doen, waarna Trump op Twitter in grote woede ontstak.

gasmakers

Nog tijde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .