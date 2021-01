Assange komt niet voorwaardelijk vrij

Londen

Assange boekte eerder deze week een juridische overwinning toen een Britse rechtbank een stokje stak voor zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Daar riskeert hij een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege de publicatie van vertrouwelijke informatie. De Britse rechter vreesde dat Assange zich van het leven zou beroven als hij uitgeleverd zou worden.

De VS gaan in hoger beroep om Assange alsnog uitgeleverd te krijgen en wilden niet dat hij voorwaardelijk zou vrijkomen. Een advocaat van de Amerikaanse regering voerde aan dat de oprichter van de klokkenluiderssite de mogelijkheid heeft om te vluchten. Zo heeft Mexico hem politiek asiel aangeboden.

Assange nam al eerder de benen terwijl hij voorwaardelijk vrij was. Hij vluchtte in 2012 naar de ambassade van Ecuador in Londen. Daar verbleef hij zeven jaar, tot Ecuador hem de deur wees. Hij zit sindsdien in een Britse gevangenis. De rechter oordeelde woensdag dat er reden is om aan te nemen dat Assange onderduikt als hij de gevangenis mag verlaten.

'teleurstelling'

De partner van de WikiLeaks-oprichter, advocate Stella Morris, noemde dat buiten de rechtbank een ‘enorme teleurstelling'. Ze riep de Amerikaanse autoriteiten op de aanklachten in te trekken. Assange deed vorig jaar ook al een poging vrij te komen. Hij wilde zijn uitleveringszaak buiten de gevangenis afwachten. De rechter zag dat toen ook niet zitten omdat hij werd gezien als vluchtgevaarlijk. De vervolging van Assange in de VS houdt verband met de publicatie van documenten door klokkenluiderssite WikiLeaks in 2010. Daar stond informatie in over militaire operaties in Afghanistan en Irak.

Assange was woensdag aanwezig bij de uitspraak over zijn voorwaardelijke vrijlating. Ook aanhangers waren naar de rechtbank gekomen. Zij zien de Australiër als een onderzoeksjournalist die misstanden onthult, terwijl critici hem verwijten levens in gevaar te hebben gebracht. Zo kon uit de documenten worden opgemaakt wie de informanten waren van de Amerikanen. <