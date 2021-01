Hoe kan het dat Israël zo razendsnel vaccineert?

Tel Aviv

In Israël is inmiddels zo’n 15 procent van de bevolking gevaccineerd. Dat steekt duidelijk af tegen landen als Duitsland (0,4 procent), de Verenigde Staten (1,4 procent) en Nederland (0 procent). Voordeel hiervan is dat de wereld door Israëls snelheid inzicht krijgt in de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin. Die zijn gering, zo blijkt tot dusverre: van de eerste 650.000 Israëli’s gingen er uiteindelijk slechts 51 met bijwerkingen naar de dokter.

Dat argument - goed inzicht in de bijwerkingen - is door de Israëlische overheid ook gebruikt bij de inkoop van vaccins. ‘Wat wij hebben gezegd tegen Pfizer, Moderna en anderen is dat als wij als een van de eerste landen beginnen met vaccineren, deze bedrijven ook snel inzicht hebben in de ..

