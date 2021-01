De ‘National Covid Service' kraakt

De druk op de Britse ziekenhuizen noopte premier Boris Johnson maandag tot het afkondigen van een strenge lockdown. Londen is het brandpunt. ‘We redden het nu net, maar deze situatie is niet lang houdbaar. Het is veel drukker dan tijdens de eerste lockdown.’

Londen

‘Duizelingwekkend.’ Dat is het eerste woord dat professor Marcel Levi te binnen schiet als hem gevraagd wordt naar de toestand in de Londense ziekenhuizen. ‘Sinds twee weken komt er een gestage stroom covidpatiënten binnen. We hebben in het weekeinde 25 extra ICU-bedden neergezet en die zijn alweer vol, en nu moeten we weer 30 bedden klaarmaken’, zegt de directeur van het hoofdstedelijke universiteitsziekenhuis over de telefoon, net voordat hij weer een dienst gaat meedraaien op de intensive care.

De strenge lockdown die Boris Johnson maandagavond voor onbepaalde tijd heeft afgekondigd om, net als in het voorjaar, ‘de National Health Service te beschermen’, kan dan ook op steun rekenen van de..

