Geen man of vrouw meer in het Huis van Afgevaardigden

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft aan het begin van de zittingsduur nieuwe huisregels vastgelegd. Die bepalen dat er niet meer mag worden gesproken in termen als man of vrouw, op welke manier dan ook.

Washington

Met 217 tegen 206 stemmen heeft het nieuwe Huis van Afgevaardigden maandag in de eerste reguliere zitting een pakket aan nieuwe ‘Huisregels’ aangenomen. De stemverhouding was eenvoudig: de Democraten (meerderheid in het Huis) stemden voor, de Republikeinen tegen. De Democraten wilden onder meer een volstrekt genderneutrale politieke taal. Op die manier moet het Huis volgens voorzitter Nancy Pelosi en de voorzitter van de Commissie voor regels, James McGovern, ‘alle genderidentiteiten respecteren’.

Concreet schrijft de aangenomen resolutie voor dat de benamingen &..

