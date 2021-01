‘Israël is verplicht ook Palestijnen in te enten’, stelt Human Rights Watch

Israël valt de laatste weken op doordat het heel rap de bevolking vaccineert. Ruim 10 procent is al ingeënt tegen corona. ‘Maar als bezettende macht heeft het nog geen enkele Palestijn gevaccineerd’, twitterde Ken Roth, directeur van Human Rights Watch kritisch. Daartoe zijn ze wel verplicht, vertelt Omar Shakir. Hij is bij HRW directeur voor Israël en de Palestijnse gebieden.

Gaat het hier om bewust beleid van Israël?

‘Israël vaccineert tot diep in de bezette gebieden. Volgens de Geneefse Conventies is een bezettende macht verplicht zo goed mogelijke medische zorg te bieden aan het bezette volk. Dat staat los van wat de Palestijnse Autoriteit zelf doet. In de bezette gebieden worden aan de ene kant van de straat Israëlische kolonisten gevaccineerd, terwijl aan de andere kant van de straat Palestijnen waarschijnlijk nog maanden moeten wachten.’

Vorig jaar was de zorg voor coronapatiënten in Gaza dankzij de Israëlische blokkade sterk gehinderd. Is die situatie inmiddels verbeterd?

‘Er is amper grensverkeer van personen en goederen. In Gaza zijn onvoldoende medische middelen en kundige artsen om mensen met corona t..

