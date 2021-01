China toch verder met twijfelachtige vaccins

China heeft drie vaccins, waarvan er twee (nog) niet zijn goedgekeurd. Het is nog steeds de vraag of die wel effectief zijn, of veilig. Toch worden ze alle drie gebruikt in de komende campagne, waarin in minder dan twee weken tijd 50 miljoen Chinezen zullen worden ingeënt. Het is een kwestie van vertrouwen: ‘Ik voel me in ieder geval veiliger.'