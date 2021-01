Trumps 'wilde actie' in Washington

Het wordt woensdag een historische dag voor Washington, stelt de Amerikaanse president Trump: ‘De GROTE protestmars in Washington DC zal om elf uur ’s morgens beginnen. Stop de diefstal!’ In deze ‘Mars voor Trump’ willen zijn aanhangers het Congres ervan weerhouden, de verkiezingsuitslagen in ten minste vijf staten waar de uitslagen erg dicht bij elkaar lagen, goed te keuren. Trump en een deel van de Republikeinse senatoren en afgevaardigden zeggen dat er in die staten grootschalige verkiezingsfraude is gepleegd. ‘Massale hoeveelheden bewijzen zullen op de 6e worden gepresenteerd’, aldus Trump. ‘We wonnen groots!’ Met de mars moet die overwinning worden verdedigd, aldus de president. ‘Wees erbij. Het zal er wild aan toegaan!’ tweette hij eerder. ‘Dit kan wel eens de grootste bijeenkomst uit de geschiedenis van Washington worden. Maak deel uit van die geschiedenis. Doe mee aan de mars’, aldus de ruim acht miljoen keer bekeken promovideo van deze March for Trump.