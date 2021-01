Honderd doden na aanval bij grens Niger en Mali

Het aantal doden bij de aanvallen op twee dorpen in Niger is opgelopen tot honderd.

Niamey

Dat heeft de burgemeester van de gemeente waar de dorpen onder vallen, zondag gezegd tegen persbureau AFP. Volgens hem vielen terroristen op motoren zaterdag de dorpen bij de grens met Mali aan.

De minister van Binnenlandse Zaken van Niger, Alkache Alhada, noemde de aanvallers eerder jihadisten. De grensgebieden van Niger met Mali en Burkina Faso worden onveilig gemaakt door gewapende fundamentalisten die banden hebben met terreurorganisaties. De aanval van zaterdag zou een wraakactie zijn voor twee jihadisten die werden gedood door dorpelingen, zei Alhada. Jongeren uit de twee dorpen probeerden een burgerwacht op te zetten die hen moet beschermen in het onrustige gebied. Medio december doodde terreurgroep Boko Haram nog 27 mensen in het zuidoosten van Niger. Boko Haram pleegt al jaren aanslagen in Nigeria en de omliggende landen Tsjaad, Kameroen en Niger. <