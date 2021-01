EU: Bosnië moet hulp bieden

Migranten in Bosnië demonstreren vanwege de erbarmelijke omstandigheden.

Brussel

Duizenden migranten zitten in Bosnië in de vrieskou sinds een opvangkamp is afgebrand en de lokale autoriteiten weigeren nieuw onderdak te verschaffen. De EU maande de Bosnische autoriteiten al voor Kerst om de migranten te helpen, maar tot dusver zonder resultaat, constateert een woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell. Het door de regering beloofde nieuwe kamp moet er nú komen, zegt hij. Als Bosnië wil toetreden tot de EU, dan moet het land zich ook als zodanig gedragen, aldus Borrell. ‘Dit alles heeft een negatief effect.' <