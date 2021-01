HIER KOMT IETS ANDERS, nog niet lezen Europa keurt ook coronavaccin Moderna goed

Twee dagen eerder dan verwacht heeft het Europees Medicijnagentschap (EMA) een tweede coronavaccin goedgekeurd voor gebruik. Het vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna heeft als voordeel dat het houdbaar is in gewone vriezers en koelkasten, waardoor het makkelijker is in te zetten in verpleeghuizen en huisartspraktijken.

2020-12-20 16:26:30 Boxes containing the Moderna Covid-19 vaccine are prepared to be shipped at the McKesson distribution center in Olive Branch, Mississippi, on December 20, 2020. Paul Sancya / POOL / AFP (beeld Paul Sancya / Pool / afp)