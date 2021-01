Raphael Warnock wil moreel kompas zijn in Washington

Raphael Warnock, dominee van de kerk waar Martin Luther King Jr. ooit predikant was, wil als senator nu ook in de politieke voetsporen van zijn illustere voorganger treden. De afgelopen maanden presenteerde hij zichzelf als moreel kompas. Geheel onomstreden is hij echter niet.

Atlanta

Raphael Warnock (51) was elf jaar toen hij zijn eerste preek hield. De twaalfjarige Jezus stond centraal. Terwijl Jozef en Maria Hem overal zochten, discussieerde Jezus met schriftgeleerden in de tempel. ‘Het is tijd om me met de zaken van mijn Vader bezig te houden’, had Warnock boven de preek gezet. Hij had de kunst afgekeken van zijn vader, voorganger in een pinksterkerk.

Toen Warnock dankzij een beurs kon gaan studeren, kwam hij in aanraking met die andere traditie waar veel zwarte Amerikaanse christenen hun heil zoeken: de baptisten. Hier leerde Warnock iets wat hij van huis uit nauwelijks had meegekregen: het evangelie als inspiratiebron voor maatschappelijke veranderingen.

Al snel kwam de naam van Martin Luther Ki..

