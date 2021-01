In Rome regende het vrijdag dode vogels

Rome

Volgens de vogelbescherming kostte het vuurwerk in Rome dit jaar het leven aan honderden spreeuwen, die als een regen van kleine lijkjes neerdaalden over enkele straten in het stadscentrum. Vooral op de beroemde Via Cavour was het raak, dicht bij het centrale treinstation Termini.

Ondanks het vuurwerkverbod werd er in Rome volop vuurwerk afgestoken tijdens de jaarwisseling. Pas op woensdag 30 december maakte Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, bekend dat vuurwerk afsteken tussen 31 december en 6 januari verboden zou zijn. De meeste Romeinen hadden hun vuurwerk toen allang in huis en vonden weggooien duidelijk zonde. Om twaalf uur was er weinig van het verbod te merken.

