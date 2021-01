Trumps telefoontje naar Georgia was volgens Kirsten Verdel een ‘couppoging’

Roelofarendsveen

'Trump probeerde in totaal negentien keer de Secretary of State van Georgia aan de lijn te krijgen. Negentien keer is scheepsrecht', twitterde Amerikadeskundige Kirsten Verdel maandag. Toen de president eindelijk contact kreeg met secretaris Brad Raffensperger, vroeg hij hem om in Georgia 11.780 stemmen ongeldig te verklaren. Dan zou de overwinning niet naar Joe Biden, maar naar Trump gaan. Een opname van dit gesprek belandde bij The Washington Post.

U noemt Trumps actie een 'couppoging'. Kan hij dit nog goedpraten?

'Hij valt nu de boodschapper aan en heeft twee rechtszaken aan laten spannen tegen Raffensperger. Trump zegt dat het een vertrouwelijk gesprek was, maar was zelf de eerste die de inhoud ervan op Twitter zette. H..

