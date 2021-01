Kazachstan schaft doodstraf definitief af na moratorium

Nur-Sultan

In het Centraal-Aziatische land gold al bijna twee decennia een moratorium op het voltrekken van doodvonnissen. In het bericht op de overheidswebsite staat dat president Kassym-Jomart Tokayev zijn handtekening heeft gezet voor de ratificatie van een internationaal convenant. De ondertekenaars van die overeenkomst beloven de doodstraf te zullen

afschaffen.

Executies worden in Kazachstan sinds 2013 al niet meer uitgevoerd, maar rechtbanken spraken zo nu en dan nog doodvonnissen uit bij uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij misdrijven die als terrorisme worden gezien. Zo werd Roeslan

Koelekbayev, een schutter die in 2016 acht politieagenten en twee burgers doodde in ‘s lands grootste stad Almaty, tot de doodstraf veroordeeld. Hij zal nu in plaats van het vuurpeloton levenslang achter de tralies blijven.

In het laatste jaarrapport van Amnesty International, stelde de mensenrechtenorganisatie dat twintig landen in 2019 executies hebben uitgevoerd. In Iran (minstens 251), Saudi-Arabië (184), Irak (minstens 100) en Egypte (minstens 32) geven de officiële cijfers de hoogste aantallen aan. In werkelijkheid gaat China waarschijnlijk met duizenden aan kop in het jaarlijkse aantal executies. Cijfers daarover zijn staatsgeheim. <