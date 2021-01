'We wachten op het vaccin', klinkt het op de markt

Als de verlate kerstman is het Westen begonnen miljoenen vaccins tegen COVID-19 te verspreiden, om zo het virus onder controle te krijgen. Zover is het nog niet in arme landen, want in de globale wereld wordt het vaccin oneerlijk verdeeld. Maar wie een vooruitziende blik heeft, weet dat de situatie van miljarden armen de economie van de rijken uiteindelijk hard zal raken. 'Dus is het maar beter om te delen.'