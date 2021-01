'Hopelijk meer rust in VS'

In kamp 030 in Libanon vernikkelen de Syriërs: ‘Veel mensen willen terug, maar dat is onveilig’

De Syrische vluchtelingen in Libanon hebben het nog nooit zo slecht gehad als deze winter. In kamp 030 ziet Ana van Es de ellende. ‘Vroeger hadden we het ook moeilijk, maar toen hadden we in elk geval volle magen.’