In kamp 030 in Libanon vernikkelen de Syriërs: ‘Veel mensen willen terug, maar dat is onveilig’

De Syrische vluchtelingen in Libanon hebben het nog nooit zo slecht gehad als deze winter. In kamp 030 ziet Ana van Es de ellende. ‘Vroeger hadden we het ook moeilijk, maar toen hadden we in elk geval volle magen.’

Het vluchtelingenkamp in het Noord-Libanese Bhanine werd vorige week door Libanese jongeren in brand gestoken en volledig verwoest.

Bekavallei

Een laag drabbig bruin water bedekt de vloer van de tent waar Mirfat Ramdoun (32) met haar zes kinderen woont. Niks bijzonders, zegt Mirfat. Als het regent, loopt haar tent onder. Dat is nu eenmaal zo, dat gebeurt elke winter wel een paar keer. Dan draagt ze haar vochtige matrasjes naar de buurvrouw en dan zitten ze daar niet met één, maar twee families in een tent.

Hoeveel winters is ze hier nu al, in dit vluchtelingenkamp in de Libanese Bekavallei? Ze is de tel kwijt. Is het haar achtste winter in een tent, sinds ze is gevlucht uit de Syrische stad Homs? Of alweer de negende?

Ze kwamen hier toen de oorlog in Syrië nog maar net aan de gang was. Opvang in de regio was in die tijd een buzzwoord. Westerse politici waren enthousiast..

