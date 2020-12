‘Ze hadden geen idee van impact’

Brexit-optimisten zijn dungezaaid aan deze kant van de Noordzee, maar Michiel van Veen (38) is er een. De directeur logistiek en operaties bij Royal Lemkes, een plantenexporteur met 261 medewerkers, zit al jaren tot over zijn oren in de brexit-details. Royal Lemkes, al mocht Van Veen er tot voor kort niets over zeggen, was deze maand zelfs proefkonijn bij een generale brexit-repetitie van de Nederlandse én Britse regering. Zijn conclusie: ‘Dat komt wel goed.’

Bleiswijk

De test, die plaatsvond op 3 december, was het voorlopige sluitstuk van Van Veens twee jaar durende odyssee om de nieuwe handelsprocedures rond de brexit te doorgronden terwijl die nog in de maak waren. Zijn kantoor, boven de orchideeën en Ikea-cactusjes in Bleiswijk, is behangen met 57 kolommen post-its in vier kleurcategorieën: wat moeten we doen, welke informatie hebben we daarvoor nodig, hoe krijgen we dat in de juiste systemen, en wat kost dat?

Waren Van Veens verzamelde werken gebundeld in een boek, dan heette het: De brexit ontleed in 57 stappen, of hoe een Nederlandse plantenexporteur in januari 2021 de Britse Eilanden bereikte.

pilot

Van Veens project ontstond in februari 2018, tijdens een boottocht over de Maas ..

