'Legalisering abortus in Argentinië is historisch'

De Argentijnse senaat heeft na een twaalf uur durend debat de abortuswet aangenomen. Daarmee is Argentinië het grootste land in Latijns-Amerika dat abortus legaliseert.

Pro-choice activisten in Argentinië juichen op straat in Buenos Aires nadat de Senaat een nieuwe abortuswet goedkeurde. EMILIANO LASALVIA / AFP

Buenos Aires

Op basis van deze wet is abortus toegestaan tot de veertiende week van de zwangerschap. Voorheen was abortus alleen legaal als een vrouw was verkracht of door de zwangerschap te maken had met gezondheidsrisico’s. Wie illegale abortus onderging was strafbaar en kon een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar krijgen. Nu mogen vrouwen zelf een abortus aanvragen, zonder dat daaraan voorwaarden verbonden zijn.

Deze legalisering wordt door de pro-abortusbeweging in het overwegend katholieke land gezien als ‘baanbrekend voor vrouwen in Latijns-Amerika’. Grote groepen activisten, pro- en tegen abortus, hadden zich de hele nacht verzameld bij het Congresgebouw, waar het marathondebat plaatsvond en met 38 stemme..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .