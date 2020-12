‘Half miljoen Wuhan inwoners was besmet met coronavirus’

Bijna 5 procent van de inwoners in de Chinese stad Wuhan is vermoedelijk besmet geraakt met het coronavirus, melden onderzoekers van het Chinese Centrum voor Ziektecontrole en Preventie. Dat zijn bijna tien keer zoveel besmettingen als officieel is geregistreerd in Wuhan.

Een bezoeker van de tentoonstelling over de coronapandemie in Wuhan.

Wuhan

In Wuhan wonen zo’n elf miljoen mensen. Dat betekent dat op basis van dit onderzoek, dat begin dit jaar is begonnen, het aantal besmette gevallen rond de vijfhonderdduizend zou liggen. Er zijn 34.000 monsters van inwoners in Wuhan en andere steden in de provincie Hubei afgenomen. Deze mensen zijn getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus. Duizenden inwoners buiten de provincie werden ook getest, om te vergelijken. Uit het onderzoek bleek dat bijna 5 procent van de elf miljoen inwoners van Wuhan antistoffen in het bloed heeft.

