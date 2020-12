‘Amerika kan best een stoot hebben’

‘Mijn advocaten zullen nog tevergeefs aandringen op een handmatige hertelling van de stemmen op de hoofdredactie, maar dan zal ik deze plek toch definitief moeten gaan verlaten’, schrijft ze in NRC Handelsblad, met een knipoog naar Trump.

Is er blijvende schade in de Verenigde Staten door zijn eenmalige ambtstermijn? ‘Veel polarisatie was al voor Trump aan de gang’, zegt Pia de Jong. ‘En misschien is het van alle tijden. De rellen in de jaren zestig waren heftiger dan nu; bij de moorden op de Kennedy’s en Martin Luther King dachten Amerikanen ook dat het einde der tijden gekomen was. En toch zie je het land telkens weer opkrabbelen. Mensen klagen hier niet. Ze willen altijd meer, maar kunnen ook genoege..

