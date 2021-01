Lagerhuis stemt veto van Trump weg

Washington

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een veto van president Trump over de defensiebegroting weggestemd. Het gaat om een begroting van omgerekend 606 miljard euro, die eerder met een grote meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden (lagerhuis) als de Senaat (hogerhuis) is aangenomen. Ook de Senaat zal hoogstwaarschijnlijk het veto van tafel vegen. Het was de eerste keer dat een Amerikaanse president de defensiebegroting blokkeerde. En het wordt waarschijnlijk ook de eerste keer dat het Congres een veto van Trump ongedaan maakt. <