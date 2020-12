Vluchtelingen Bosnië nergens welkom

Na een aantal dagen van onzekerheid, is het vluchtelingenkamp Lipa in Bosnië definitief ontruimd. Zo’n 900 mensen zijn met bussen opgehaald. Onderweg naar een nieuw tijdelijk centrum werden de bussen geblokkeerd door lokale demonstranten.

Bihać

‘We hebben het koud en we hebben honger’, zegt de achttienjarige Esmat Paha uit Pakistan. ‘Ik wil eigenlijk terug naar mijn ouders, want hier heb ik niets. Maar dat kan niet, want ik heb geen paspoort meer. Ik ben wel blij dat we nu ergens anders naartoe gaan. Ik hoop dat de situatie daar beter is.’ Waar de bussen heen gaan, weten de vluchtelingen niet als zij instappen. Op het moment van schrijven is de verwachting dat zij de nacht in de bussen moeten doorbrengen, vanwege lokaal verzet.

In kamp Lipa vlak bij de Bosnische stad Bihac aan de grens met Kroatië, verbleven zo’n 1500 vluchtelingen. De sluiting stond al weken gepland. Het tentenkamp was niet aangesloten op elektriciteit, riolering en water..

