‘Turkije geen veilige haven meer voor Oeigoeren’

Nu Peking een uitleveringsverdrag met Turkije heeft goedgekeurd, zijn de ogen gericht op Ankara. Stemt de Turkse regering in, dan brengt ze gevluchte Oeigoeren in Turkije in gevaar, waarschuwen mensenrechtenorganisaties.

Ankara

Turkije werd lange tijd gezien als veilige haven voor Oeigoeren die China zijn ontvlucht. De Turkse president Erdoğan kwam graag op voor deze overwegend islamitische minderheid die in de Chinese regio Xinjiang te maken heeft met onderdrukking. Deze migranten kregen om die reden vaak zonder problemen een verblijfsvergunning in Turkije, dat de grootste diaspora Oeigoeren herbergt (zo’n vijftigduizend mensen). Het land sprak zich ook, als een van de weinige landen, openlijk uit over misstanden in China, zoals het opsluiten van zeker een miljoen Oeigoeren.

Sinds enkele jaren staat Turkije niet langer bekend als de belangrijkste verdediger van deze bevolking. Het land zwijgt nu eerder dan dat het zich kritisch uitlaat over de situa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .