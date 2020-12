Trump keurt op het nippertje provocerende Tibet-wet goed

Washington

In de laatste maand van zijn presidentschap keurde Donald Trump op het laatste nippertje een voor Peking provocerende Tibet-wet goed. Peking regeerde met afgemeten woede.

De wet richt zich op een reeks onderwerpen, van meer inspraak voor internationale ngo’s in de manier waarop China met water omgaat op de Tibetaanse hoogvlakte, tot aan de noodzaak van meer contact tussen Amerikaanse politici en de dalai lama en de Tibetaanse regering in ballingschap. De VS verbieden met de nieuwe wet in de hand iedere nieuwe vestiging van Chinese consulaten op Amerikaanse bodem, tot Peking Washington toestemming geeft voor de opening van een nieuw Amerikaans consulaat in Lhasa, de hoofdstad van de Tibetaanse Autonome Regio.

sluiting consulaat

