Cel voor Saudische rechtenactiviste

Een Saudische rechtbank die belast is met het behandelen van terrorismezaken heeft een prominente mensenrechtenactiviste veroordeeld tot een celstraf. Loujain al-Hathloul moet van de rechter vijf jaar en acht maanden de cel in.

Riyad

Al-Hathloul (31) werd veroordeeld ondanks internationale druk op Saudi-Arabië om haar vrij te laten. Ze zit al sinds 2018 vast met minstens een tiental andere vrouwenrechtenactivisten. De tijd die ze al in hechtenis heeft doorgebracht, hoeft ze niet meer uit te zitten. Daarnaast zijn 2 jaar en 10 maanden van de celstraf als voorwaardelijk opgelegd. In 2015 was Al-Hathloul derde op een lijst van meest invloedrijke Arabische vrouwen van het zakentijdschrift Forbes. Twee jaar daarvoor kreeg zij bekendheid vanwege een video op sociale media, waarin ze een auto bestuurde. Deze handeling was toen nog verboden voor vrouwen. <