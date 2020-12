China berecht Hongkongse activist

Voor het eerst worden activisten uit Hongkong berecht op basis van het rechtssysteem van het Chinese vasteland. De zaak doet ook stof opwaaien in Nederland en andere westerse landen.

In augustus probeerden de activisten te vluchten en met een boot Taiwan te bereiken.

Shenzhen

Het berechten van dissidenten rond Kerst wordt meestal vermeden door Chinese autoriteiten. Internationale controle en kritiek is namelijk niet gewenst. Toch lijkt die tijd nu voorbij te zijn, aangezien Peking is begonnen met het berechten van twaalf activisten uit Hongkong.

In augustus probeerden de activisten te vluchten en met een boot Taiwan te bereiken. Ze werden gezocht door de politie vanwege hun deelname aan protesten tegen politieke invloed van China. Tien van de twaalf activisten werden tijdens het vluchten opgepakt en naar Shenzhen (Zuid-China) gebracht, waar ze nu worden berecht. Voorheen werden dissidenten uit Hongkong meestal op basis van het rechtssysteem in Hongkong berecht. Maar sinds de veiligheidswet is ingevoerd..

