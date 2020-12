Indiase boeren blijven massaal protesteren tegen omstreden landbouwwetten

New Delhi

Bij de boerenprotesten in India loopt de spanning verder op. Grote Indiase media, als de Times of India en de Hindustan Times, doen live verslag van de acties en de pogingen van de regering en de boerenbonden om nieuwe gesprekken te organiseren. De bonden wilden dat vandaag doen, de regering heeft hen nu uitgenodigd om woensdag weer met elkaar in gesprek te gaan.

De boeren houden al sinds de start van de demonstraties op 26 november – na een eerdere ronde direct na het aannemen van drie omstreden landbouwwetten in september – vast aan hun eis dat die wetten moeten worden herroepen.

De demonstranten hebben al wekenlang een groot protestdorp in de hoofdstad New Delhi, ondanks het feit dat deze stad zwaar is getro..

