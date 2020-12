Bangladesh stuurt meer vluchtelingen naar eiland

De autoriteiten in Bangladesh zijn maandag begonnen een tweede groep Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar naar een laaggelegen eiland in de Golf van Bengalen te sturen. Begin deze maand bracht Bangladesh al eens 1600 vluchtelingen over naar Bhasan Char.

Dhaka

De overplaatsingen gelden als omstreden, omdat te betwijfelen is of die op vrijwillige basis plaatsvinden. De minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh liet maandag weten dat nog eens duizend leden van de in Myanmar vervolgde moslimminderheid naar ‘een prachtig resort’ worden verhuisd. Volgens de minister gaan de vluchtelingen vrijwillig naar het dorre eiland toe. ‘Ze willen heel graag naar Bhasan Char gaan, omdat ze van hun familie die naar Bhasan Char is gegaan, hebben gehoord dat het een uitstekende plek is', aldus de minister.

De omstandigheden op het eiland zijn volgens hem ‘honderd keer beter’ dan in de vluchtelingenkampen. De vluchtelingen hebben volgens de minister gevraagd of ze naar het eiland verscheept konden worden.

..

