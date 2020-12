Wachten op een coronatest in Dover en herdenken in Beirut: 7 dagen in 7 foto’s

Kerstdrukte bij pakketpunt Een medewerker bij pakketpunt Parcls. De drukte werd veroorzaakt door het hoge aantal bestellingen voor de feestdagen en de sluiting van winkels met pakketpunten vanwege de tweede lockdown. beeld anp / Remko de Waal nederlandsdagblad nederlandsdagblad ndnl

Vaccineren in Finland Dokter Benny Hellqvist en verpleegkundige Kirsi Mustalammi ontvangen in Helsinki het vaccin van Pfizer-Biontech tegen het coronavirus. Finland is een van de EU-landen die dit weekend is begonnen met het vaccineren van de bevolking. beeld afp / Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva nederlandsdagblad nederlandsdagblad ndnl

Vissen voeren als kerstman Een duiker draagt een kerstman-outfit, terwijl hij de vissen voedt in het Sea Life Bangkok Ocean World Aquarium. beeld: afp / Illian Suwanrumpha nederlandsdagblad nederlandsdagblad ndnl

Wachten in Dover Politieagenten en vrachtwagenchauffeurs bij de haven van Dover, in Engeland. Om door naar Frankrijk te mogen, moeten de chauffeurs getest worden op het coronavirus. Eerder in de week was de grens nog dicht, vanwege een besmettelijke variant van Covid-19. beeld afp / Justin Tallis nederlandsdagblad nederlandsdagblad ndnl

Herdenken in Beirut Familie en bekenden herdenken hun geliefden die zijn overleden bij de explosie in de haven van Beirut op 4 augustus. Rond een kerstboom bij de haven van de stad hielden de nabestaanden een ceremonie. beeld epa / Nabil Mounzer nederlandsdagblad nederlandsdagblad ndnl