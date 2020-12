EU-landen begonnen met vaccineren

Halberstadt

Een dag eerder dan aangekondigd zijn drie EU-landen zaterdag al begonnen met het toedienen van coronavaccins. In Duitsland, Hongarije en Slowakije kregen de eerste mensen een prik. In Duitsland kreeg de 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt het vaccin op tweede kerstdag toegediend. Ook in Hongarije ging zaterdag de coronavaccinatie al van start. Mensen die in de gezondheidszorg werken, zijn als eersten aan de beurt voor inenting tegen het coronavirus. Hongarije ontving zaterdagochtend de eerste levering van het vaccin van Pfizer en BioNTech. <