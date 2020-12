Gewonden bij bomexplosie in camper in Nashville

Een bom in een camper heeft in het centrum van de Amerikaanse stad Nashville vroeg op de ochtend van eerste kerstdag veel schade veroorzaakt. Zeker drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Nashville

Burgemeester John Cooper riep de noodtoestand uit. Die bleef tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld. Agenten en bewoners hoorden een opgenomen boodschap uit een luidspreker op de camper. ‘Het was een geautomatiseerde boodschap van: Evacueer nu. Dit voertuig heeft een bom en zal ontploffen', zegt Betsy Williams tegen The Washington Post. Ze woont in een gebouw naast de explosieplek. Kort daarna veranderde het bericht in 15 minuten aftellen tot detonatie.

De politie liet het gebied meteen ontruimen. De explosie in een straat in hartje centrum van de ook bij toeristen geliefde stad veroorzaakte aanzienlijke schade. Gevels van vooral oudere gebouwen stortten in of werden zwaar beschadigd, blijkt uit beelden van de ravage. Tot ver in de omgeving sneuvelden ruiten.

Door de ontruiming en het tijdstip van de explosie bleef het aantal slachtoffers voor zover bekend beperkt tot drie mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze hebben lichte verwondingen.

Tussen het puin zijn mogelijk menselijke resten aangetroffen, maakte politiechef John Drake vrijdag bekend. Onderzocht wordt of het daadwerkelijk gaat om menselijke resten, en of deze van de dader of een slachtoffer zijn. Drake zei tegen verslaggevers dat er vooralsnog geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

De politie had eerder al gezegd dat de ontploffing een opzettelijke daad was. De politie kreeg een noodoproep dat in het gebied werd geschoten. Vervolgens ontdekten agenten de autobom met de waarschuwing.

President Donald Trump en aankomend president Joe Biden werden op de hoogte gebracht. Het onderzoek is in handen van de landelijke recherche FBI.

beloning

Zakenman en televisiepersoonlijkheid Marcus Lemonis, hoofdpersoon van het tv-programma The Profit dat in Nederland werd uitgezonden door RTL Z, heeft via Twitter een beloning uitgeloofd van 250.000 dollar voor de tip die leidt tot de arrestatie en de veroordeling van degene die verantwoordelijk is voor de aanslag in de Amerikaanse stad. 'We kunnen onze straten niet niet zo laten terroriseren', twitterde hij. <