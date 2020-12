Britse versie corona in meer landen

Een nieuwe variant van het coronavirus, die besmettelijker is dan andere versies, wordt in steeds meer landen vastgesteld.

Madrid

Spanje en Zweden hebben zaterdag de eerste positieve tests voor de Britse mutatie bekendgemaakt. De personen waren allemaal onlangs in Groot-Brittannië geweest, aldus de regionale autoriteiten.

In de regio Madrid zijn vier mensen positief getest op de Britse variant. Een van hen is een man die afgelopen zondag per vliegtuig in Spanje aankwam vanuit Groot-Brittannië. De autoriteiten wachten nog op de testuitslag van een andere man die vanuit Groot-Brittannië was gearriveerd, maar zijn vader, moeder en zus zijn al wel positief bevonden. Daarnaast zijn er nog een paar mensen die al wel getest zijn, maar van wie de uitslag nog niet bekend is. Volgens de regio Madrid zijn de positief geteste mensen niet erg ziek en is er geen reden voor paniek.

In Zweden is de mutatie vastgesteld bij iemand die na aankomst uit Groot-Brittannië ziek werd. De reiziger verbleef in quarantaine in Zweden en

er zijn vooralsnog geen andere gevallen ontdekt, aldus de Zweedse autoriteiten.

De Britse mutatie van het virus was eerder al vastgesteld in onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan. De versie verspreidt zich sneller dan andere varianten, maar lijkt mensen niet zieker te maken en lijkt ook niet dodelijker te zijn. Volgens deskundigen zullen de coronavaccins ook werken tegen de gemuteerde variant.

Veel landen kondigden een ban af op reizen naar het Verenigd Koninkrijk uit vrees voor de nieuwe variant. <