Wat is de inhoud van de overeenkomst tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie?

Londen

Dat meldt de BBC die zegt te beschikken over de volledige tekst van het akkoord dat Groot-Brittannië en de EU donderdag sloten. Het document beslaat 1246 pagina’s waarvan ongeveer achthonderd bladzijdes aan bijlagen en voetnoten, aldus de BBC. De pagina’s met juridische tekst bepalen ieder aspect van de handel tussen de Britten en de EU.

De Britse premier Boris Johnson had vorige week donderdag de last-minute overeenkomst omschreven als een ‘jumbo’ vrijhandelsovereenkomst in de trant van die tussen de EU en Canada. De BBC bericht dat op het eerste gezicht de volledige post-brexit-deal verder lijkt te gaan dan een deal in ‘Canadese stijl’.

Een bijlage onthult een laat compromis over elektrische auto’s, aldus de Britse omroep. De EU ha..

