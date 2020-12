Edward Skubisz in Polen: ‘Erbarmelijk slechte zorg voor bejaarden en gehandicapten? Is dát christelijk?’

Hij woont alweer zestien jaar in Polen, maar Edward Skubisz verbaast zich nog dagelijks over het land. De Nederlands-Poolse theoloog gruwt ervan hoe nationalisme, christendom en antisemitisme met elkaar worden verknoopt. Maar hij bespeurt veranderingen. ‘Ik ken gelovigen die vanwege het antisemitisme niet meer naar hun eigen parochiekerk gaan.’

Het is bijna onvoorstelbaar, wat Skubisz vertelt over een Poolse school. Een kind had een tekening gemaakt van de Ark van Noach. De juf weigerde die op te hangen, want was die gekleurde regenboog boven de ark niet het symbool van de lhbti-gemeenschap? ‘Dan zie je hoe het debat hier helemaal is ontspoord.’

Edward Skubisz (70) voelt zich Nederlander én Pool. Hij is de zoon van een Poolse militair en een Nederlandse moeder. Vader Adam bevrijdde in 1944 als lid van de Eerste Poolse Pantserdivisie Breda. Na de oorlog kon hij niet terug naar zijn vaderland, toen daar een communistische dictatuur was gevestigd.

Polen ligt, samen met Hongarije, op ramkoers met de Europese U..

