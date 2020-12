Honger drijft de inwoners van Damascus tot het uiterste. Jonge meisjes verkopen hun lichaam

Damascus

Edward Awabdeh voelt zich machteloos over het leed dat hem en zijn landgenoten treft. ‘Nooit eerder was de nood zo groot, terwijl we jaren van oorlog achter de rug hebben’, verzucht Awabdeh. Hij is dominee van de Christian And Missionary Alliance Damascus en geeft leiding aan protestantse kerken in Syrië. Awabdeh vertelt dat veel landgenoten de hoop verliezen en als ze de kans krijgen, Syrië verlaten. ‘Ik ken mensen die tien jaar hun vaderland niet wilden verlaten en al het geweld overleefden. Maar met de extreme inflatie en de economische sancties vanuit de VS en de EU is het onmogelijk om te overleven in Syrië. Dus beslissen ze om te vluchten. Ze hopen ergens anders een leven op te bouwen.’

Awabdeh is geëmotioneerd als hij verte..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .