Frankrijk beëindigt blokkade VK

Fransen en andere EU-burgers in Groot-Brittannië mogen vanaf woensdag naar Frankrijk reizen, maar alleen met een negatieve coronatest.

Parijs

De Franse premier Castex kondigde dinsdag aan dat de grens weer opengaat voor die burgers. Ook Britten of andere personen die in Frankrijk of de rest van de EU wonen, mogen weg.

De toegang naar Frankrijk was enkele dagen geblokkeerd uit vrees voor de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus, die vooral in Engeland en de hoofdstad Londen voorkomt. Vliegverkeer, treinverkeer via de Kanaaltunnel en veerboten mogen weer voor noodzakelijke reizen.

De heropening volgt op de oproep van de Europese Commissie om noodzakelijk handels- en reizigersverkeer toe te staan. Wel moeten niet-essentiële reizen worden vermeden, aldus het dagelijks bestuur van de EU. Eerder dinsdag was al gemeld dat de Britten en Fransen ook het vrachtverkeer tussen beide landen vanaf woensdag weer op gang brengen. Duizenden vrachtwagens zijn gestrand in Britse havens en bij het begin van de Kanaaltunnel.

Ook Nederlandse bedrijven ondervinden de gevolgen van de noodmaatregelen in omliggende landen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland roepen in een gezamenlijke verklaring op ‘de vrije doorgang van het goederenvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk – op een veilige en verantwoorde manier – te herstellen'. <