Rusland slaat de Europese Unie terug met sancties na beschuldiging van vergiftiging Navalny

Moskou

De aankondiging van Moskou wordt ook wel een tegenaanval genoemd. Hoewel niet bekend is op welke topfiguren Rusland het gemunt heeft, is bekend dat het gaat om vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en Zweden. In deze landen hebben laboratoria het Russische zenuwgas novitsjok in de monsters van Navalny kunnen traceren, waarmee in augustus is geprobeerd Navalny te vermoorden. Daarna heeft een aantal Europese landen in oktober maatregelen getroffen tegen Rusland.

Dat de Europese Unie instemt met de door EU-lidstaten opgelegde maatregelen, noemt de Russische overheid ‘onwettig’ en ‘onaanvaardbaar’. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte in een verklaring dat ‘elke onvriendelijke actie van w..

