Griekse zorg kraakt onder corona: ‘We zijn letterlijk aan het rennen’

Griekenland ontsprong in het voorjaar de dans, maar de tweede coronagolf slaat hard toe. Extra zuur: de zorg is in de crisisjaren uitgekleed. ‘Als er iemand overlijdt of opknapt, is het bed een paar uur later weer gevuld.’

De ic-afdeling van een overbelast openbaar ziekenhuis in Athene. De regering heeft twee privéklinieken bevolen om (in ruil voor geld) ook coronapatiënten op te nemen.

Rome

‘We zijn letterlijk aan het rennen’, vertelt Konstantinos Imprialos (31), internist in opleiding uit Thessaloniki, terwijl hij kucht. De arts heeft er net zijn eerste werkdag in het Ippokrateio ziekenhuis op zitten, na een quarantaine van twee weken. De eerste week bracht hij grotendeels slapend door, uitgeput door het virus en de afgelopen periode, maar zodra hij zich beter begon te voelen, veranderde zijn vermoeidheid in onrust, omdat hij wist hoe hard zijn collega’s hem nodig hadden, vertelt hij over de telefoon.

In het voorjaar ging Griekenland vroeg in lockdown en bleef het aantal besmettingen beperkt. Zo’n 350 mensen overleden tijdens de eerste golf, op een bevolking van 11 miljoen. Dat is veel minder dan in de meeste Europese l..

