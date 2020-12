Troepen naar CAR na couppoging

Bangui

Volgens de troepenmacht van de Verenigde Naties in het land is de situatie weer onder controle. In het land zouden komende week verkiezingen worden gehouden. Rwanda heeft namens de VN veel soldaten in CAR zitten. Het stuurt nu extra soldaten om de eigen troepen te kunnen beschermen. Rusland stuurt honderden soldaten als onderdeel van een afspraak tussen CAR en Rusland. De regering van CAR zegt dat de Rwandese soldaten al zijn aangekomen en worden ingezet bij gevechten. Volgens de regering zit ex-president François Bozizé achter de mislukte coup van zaterdag. Zijn partij, die nu in de oppositie zit, ontkent dat de oud-president achter de actie zit. Bozizé zou van plan zijn geweest met de drie sterkste rebellengroeperingen op te trekken naar hoofdstad Bangui om daar met geweld de macht over te nemen. Deze drie groepen controleren gezamenlijk het grootste deel van het land.

Bozize leidde de verenigde oppositie, de Coalitie van Democratie 2020 (COD2020), tegen de huidige president Faustin-Archange Touadéra. COD2020 wil dat de verkiezingen worden uitgesteld totdat de orde en veiligheid zijn hersteld in het land. <