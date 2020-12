Standbeeld generaal Lee weg uit Capitool

Washington

Een standbeeld van de omstreden Amerikaanse generaal Robert E. Lee is verwijderd uit het Amerikaanse parlementsgebouw, het Capitool, in Washington. De stap volgt op maandenlange protesten tegen racisme. De Democraten van aanstaand president Joe Biden hadden eerder dit jaar al om de verwijdering gevraagd van een reeks beelden van mannen die in de negentiende eeuw de slavernij niet wilden afschaffen, zoals Lee. Lee was tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Confederatie van zuidelijke staten. <