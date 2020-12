Duitsland en Finland halen ISIS-vrouwen en kinderen op uit Syrië

In een gezamenlijke operatie hebben Duitsland en Finland vijf vrouwen en achttien kinderen opgehaald uit gevangenkampen voor ISIS-aanhangers in Noordoost-Syrië. Dat was om humanitaire redenen en de veiligheid op langere termijn.

Frankfurt-Helsinki

Na maanden aan voorbereiding hebben de Finse en Duitse regering samen vrouwen en kinderen uit ISIS-gezinnen uit Syrië naar Frankfurt en Helsinki overgevlogen. Ze zaten tot hun repatriëring in al-Roj en al-Hol, twee beruchte gevangenkampen waar de Koerdische autoriteiten leden van ISIS vasthoudt.

Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas was de actie vooral uit humanitaire overwegingen. Met name de kinderen zouden zeer ziek zijn, zo zei hij na aankomst van het toestel in Frankfurt. Een van de kinderen ging onderweg zó achteruit, dat het toestel een tussenlanding moest maken in Wenen.

In Duitsland lopen onderzoeken tegen de drie Duitse ‘ISIS-bruiden’, wegens hun rol in de terreurbeweging. Een van de drie,..

