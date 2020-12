Merkel: ga videobellen met Kerst

Berlijn

‘Vrouwen en mannen die ver van huis zijn gestationeerd om onze veiligheid te verdedigen, weten wat het is om beperkt contact te hebben met hun dierbaren', zei Merkel tijdens haar wekelijkse videopodcast.

Het aantal besmettingen in Duitsland is de afgelopen weken fors toegenomen. In het land is daarom een strenge lockdown van kracht sinds woensdag. De beperkingen gelden tot 10 januari. Merkel hoopt dat mensen hun sociale contacten en reisbewegingen tot een absoluut minimum zullen beperken om erger te voorkomen.

toestemming

Meteen na Kerst wil Duitsland beginnen met het vaccineren van de bevolking. Het eerste middel dat daarvoor beschikbaar komt, is ontwikkeld door het Duitse BioNTech, in samenwerking met het Amerikaanse Pfizer. Over de goedkeuring van dat vaccin neemt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) maandag een besluit.

De Europese Commissie heeft het laatste woord over toelating tot de Europese markt en heeft al laten weten bij groen licht van het EMA snel toestemming te zullen verlenen. <