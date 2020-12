In Cornwall gaan de mijnen weer open - voor lucratief lithium

Crofthandy

Op een drassig weiland bij het gehucht Crofthandy loopt Lucy Crane de nieuwe welvaart van Cornwall tegemoet. ‘Stel je er niet te veel van voor’, zo dempt de geoloog de verwachtingen. Bij een buisje dat uit het gras steekt, stopt ze. ‘Daar is het’, zegt ze, ‘het gaat een kilometer diep de grond in, zo diep als de Burj Khalifa. Wat we bij het boren aantroffen, was verbluffend. Het grondwater is rijk aan lithium. En het zit ook in het graniet, ver onder onze voeten.’ Ze toont een opgegraven steen die begint te glinsteren als ze er water overheen sprenkelt. Haar ogen glunderen.

Het zilverwitte alkalimetaal is een zegen voor het zuidwestelijke graafschap, de voet van Engeland waar nog steeds gerouw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .