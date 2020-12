Delen van het Verenigd Koninkrijk gaan weer in lockdown om nieuwe variant coronavirus

Londen

De nieuwe variant van het virus is 70 procent meer besmettelijk dan het 'gangbare' coronavirus, maakte Johnson zaterdag bekend. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het virus dodelijker is, of meer bestand is tegen vaccins. Wel is duidelijk dat het aantal ziekenhuisopnamen veel hoger is in gebieden waar de nieuwe variant van het virus heerst, zoals Londen. Daar steeg het aantal opnamen met 34 procent.

Dat het virus zich sneller verspreidt, blijkt uit gegevens van de getroffen gebieden: de Britse hoofdstad, het zuidoosten en oosten van Engeland. Op 18 november werd het virus nog in een kwart van de gevallen aangetroffen. Begin december bleek dat percentage in Londen gestegen te zijn tot 62 procent.

Johnson kan dus niet anders dan een ..

