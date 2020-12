Burgerjournalist in China voor rechter

Peking

Een Chinese burgerjournalist die in haar land wordt vastgehouden na verslaggeving over de situatie in de stad Wuhan tijdens de uitbraak van de coronapandemie, zal aan het eind van deze maand worden berecht. Dat heeft haar advocaat vrijdag gezegd. Zhang Zhaan, een voormalig advocaat, ging in februari naar de Chinese stad om op sociale media verslag te doen van de chaotische situatie in ziekenhuizen. In haar berichten noemde zij de situatie in Wuhan ‘een ernstige schending van de mensenrechten'. Zhang (37) werd in mei gearresteerd op beschuldiging van ‘het aanzetten tot onrust'. Zij riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar. <