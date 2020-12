Hongersnood dreigt voor miljoenen Syriërs door oorlog en corona

Zeker 9,3 miljoen Syriërs hebben onvoldoende te eten. De combinatie van negen jaar oorlog en de pandemie resulteert in een dreigende hongersnood. De nood was nog nooit zo groot, melden de VN en ngo’s in de regio.

In het kamp Batinta, in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib.

Aleppo

‘Behalve over de directe gezondheidsrisico’s van corona zijn we extreem bezorgd over de indirecte gevolgen van de pandemie’, liet VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock deze week aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties weten. De pandemie zet de toch al fragiele Syrische samenleving onder druk. De voedselprijzen zijn het afgelopen jaar met 144 procent gestegen. ‘De marktprijzen van een standaardvoedselpakket zijn hoger dan ooit tevoren. 80 procent van de ontheemde gezinnen in Syrië geeft aan dat hun inkomsten niet toereikend zijn om te voorzien in de basisbehoeften. Ik verwacht dat de voedseltekorten en ondervoeding de komende maanden alleen maar zullen toenemen.’

De voedselschaarste raakt kinderen ..

